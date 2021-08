Středočeské lázeňské město Poděbrady bude v letošním roce hostit debutový ročník multižánrového komorního hudební festivalu. Ten ponese jméno „Poděbradské hudební léto“ a uskuteční se v průběhu 31. srpna až 9. září. Festival nabídne program plný především klasické hudby, jazzu i folku a populární hudby. Letošní pětici koncertů obstarají mladí poděbradští talenti i profesionální umělci. Mezi osobnostmi festivalu nechybí klavírista Pavel Vondráček, kytarista Lukáš Sommer nebo mladý poděbradský talent, zpěvák a skladatel Jan Filip.

Festival odstartuje v úterý 31. srpna 2021 od 19 hodin dvojice mladých hudebníků Timofey Golev a Petr Karaivanov. V komorním sále poděbradského Polabského muzea představí během zhruba hodinového matiné to nejlepší z klavírní jazzové tvorby. Ve čtvrtek 2. září pak pokračuje vystoupením předního českého kytaristy Lukáše Sommera v malebném Havířském kostelíku. Ten představí to nejlepší ze staré i novější klasické hudby pro kytaru.

V pátek 3. září 2021 se na improvizovaném pódiu před Kafíčkem představí mladý poděbradský talent, skladatel a písničkář Jan Filip, který společně s Lukášem Nimburským a dalšími hosty představí svou autorskou tvorbu i úpravy oblíbených písní.

V úterý 7. září festival pokračuje vystoupením mladé klavíristky a studentky klavírní interpretace na pražské HAMU Marie Šumníkové, která v komorním sále poděbradského Polabského muzea představí skladby polského skladatele a dlouholetého pařížského umělce, který si oblíbil mimo jiné i české Mariánské Lázně, Fryderyka Chopina. V programu plném chopinových miniatur i rozsáhlejších kompozic zaznívá melancholie, touha i osamělost, které jsou chopinově hudby tuze vlastní.

Festival zakončí známý poděbradský klavírista a skladatel moderní klasické a filmové hudby Pavel Vondráček, který s novým programem One Night In My Desert vystoupí ve čtvrtek 9. září v komorním sále poděbradského Polabského muzea. Kromě skladeb z předchozích alb se představí v novém koncertním programu, který exkluzivně nabídne nové, ještě nevydané skladby.