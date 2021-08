Tři předehry od tří zázračných dětí, ze kterých vyrostli velcí umělci - Mozarta, Mendelssohna a Saint-Saense zazní podle slov dirigenta Debashishe Chaudhuriho 5. září na letošním, již tradičním koncertu Filharmonie v lese v Řevnicích. Jako host vystoupí s Komorní filharmonií Pardubice houslový virtuos Václav Hudeček se skladbami Antonína Dvořáka a Pabla de Sarasate.

S myšlenkou pořádat filharmonické koncerty v Lesním divadle přišel před čtyřmi lety dirigent Chaudhuri. Rodáka z indické Kalkaty, který studoval dirigování v mnoha zemích a také na Pražské konzervatoři přivedla do Evropy touha seznámit se s tradicí klasické evropské hudby. Před několika lety se usadil s rodinou v Řevnicích. "Atmosféra Lesního divadla je okouzlující a bezprostřední blízkost přírody velmi inspirativní," říká po zkušenostech z minulých let. Pardubická filharmonie se podle něho do Řevnic ráda vrací a i přes netradiční a lehce dobrodružné podmínky a nevyzpytatelné počasí si koncerty velmi užívá. "Akustická hudba v přírodě má své kouzlo, ale i svá úskalí a vždy se proto velmi důkladně zamýšlím, jaký repertoár zvolit nejen kvůli specifickým podmínkám divadla, ale například i kvůli různým skupinám posluchačů," vysvětluje Chaudhuri, který se snaží myslet i na lidi, kteří třeba běžně na orchestrální koncerty nechodí a zvolit takové skladby, které by je mohly zaujmout.

I díky tomu bývá Lesňák plný rodin s dětmi, pro které je třeba první koncert vážné hudby, který uslyšely. Houslista Václav Hudeček spolupracuje s dirigentem Chaudhurim opakovaně. "Přesto, že pochází ze zcela odlišné hudební kultury, skvěle cítí evropskou hudbu," říká o něm. I on se do řevnického Lesního divadla těší: "Já jsem tam už před mnoha léty hrál a počasí nám přálo. Samozřejmě objednat si nebe bez mráčku nemůžeme, takže nám držte palce. Dávám sice přednost koncertům v sálech s dobrou akustikou, ale nebráním se ani dnes stále populárnějším „open air“ koncertům. Zvláště v době covidové je lepší, když jsme všichni na zdravém vzduchu." Houslista zahraje v druhé polovině večera Romanci a Mazurek od Antonína Dvořáka a skladbu Cikánské melodie španělského skladatele a houslisty Pabla de Sarasate. "Tohoto virtuóza Antonín Dvořák velmi obdivoval a právě jemu věnoval svoji skladbu Mazurek," připomíná Václav Hudeček. Pro Debashishe Chaudhuriho, jak sám říká, je koncert v řevnickém Lesním divadle "srdcovka". Možná i proto je opakovaně atmosféra koncertu velmi srdečná, neformální a plná emocí.