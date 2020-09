GlorietFest

Multižánrový benefiční festival na zahradě u altánu Gloriet. LINE-UP 14:00 Jana Langr a Jenik Horák (jazzová pohoda) 15:00 Divadlo NAVĚTVI s představením Brémští muzikanti 16:00 ŠouflŠou (dixilend from Čelakovice) 17:00 Lucie Seifertová Nakladatelství Petr Prchal - knihy Lucie Seifertové (beseda s poděbradskou výtvarnicí a spisovatelkou) 18:00 even flow (90´s tribute band z lázní) 19:30 PLOY (fusion bez basy) 21:00 Mário Bihári a Bachtale Apsa (vášnivá cikánská muzika) kafe z Amáres coffee & First crack coffee / knihy z Antikvariát Poděbrady / malování na obličej s Janka Frýdlová / čaje z Čajovna Na Kopečku / keramická dílna s Milan Exner / domácí jídlo / pivo z Pivovar Záhora, Pivovar Smíšek Podmoky, Poděbradský zdroj a pivovar Kácov / víno / limonády / krásná zahrada