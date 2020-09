Podzim a zima v nové sezóně Mělnického kulturního centra

Mělnické kulturní centrum připravilo do svých poboček (Masarykův kulturní dům, galerie Ve Věži, Městská knihovna Mělník a TIC) řadu pořadů mnoha žánrů. Diváky čekají koncerty renomovaných i místních interpretů, divadelní představení profesionálních i amatérských souborů, oblíbené klubové kino Film mekuc, akční scénické čtení LiStOVáNí, podvečerní přednášky, představení pro děti a výstavy v galerii

Ve Věži i v MKD. Nový program doplňují rovněž představení, jež se nemohla uskutečnit v první polovině roku. Diváci tak o setkání se svými oblíbenými interprety nepřijdou. Vstupenky na původní termíny zůstávají v platnosti.

Hudba

Novou kulturní sezónu slavnostně zahájí 2. 9. swingový večer skvělých The Swings v sadech u MKD. Dalším zářijovým hudebním bonbonkem bude 9. 9. koncert Paměť písní Tomáše Kluse v rámci turné, na němž spolupracoval s autory projektu Paměť národa.

Do zlaté éry české populární hudby přenese 15. 9. návštěvníky koncert Jiří Suchý & Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody. Koncert filmové hudby odehraje 25. 9. Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka a provede posluchače nesmrtelnými hity stříbrného plátna od 60. let 20. století do současnosti. Říjnový swingový večer bude 7. 10. patřit Tomáši Sýkorovi a jeho Triu.

Velký dechový orchestr MKD Mělník představí svůj tematicky komponovaný koncert Český národ nezhyne 28. 10. Divadelní sál MKD naplní 31. 10. hvězdná Lucie Bílá a Jiří Malásek. Živá legenda jazzové trubky Laco Déczi a jeho Celula New York zahrají na Mělníku 4. 11.

Stálice české hudební scény Kamil Střihavka nabídne svůj program 10. 11. Příznivce klasické hudby potěší 26. 11. slavná skladba Čtvero ročních období od Antonia Vivaldiho v podání Ensemble Lucis a Lucie Sedlákové Hůlové. Multižánrová zpěvačka a herečka Tereza Krippnerová, která se věnuje nejen interpretaci jazzových písní a herectví, ale i vlastní tvorbě, zazáří na swingovém večeru 2. 12. se svou kapelou The Masters. O dva dny později, 4. 12., čeká diváky vánoční recitál Václava Neckáře. Adventní a vánoční program nabídnou v prosinci také domácí mělnické soubory ZUŠ, folklorní Jarošovci a Jarošáček či smíšený pěvecký sbor Chrapot.

Divadlo

10. 9. se v náhradním termínu odehraje představení divadla SpoluHra Gedeonův uzel. 23. 9. se v MKD uskuteční populární improvizační show Partička. Jitka Čvančarová jako starověká femme fatale a Michal Malátný v trojroli osudových mužů jejího života předestřou netradiční pohled na dávnou historii v hudební komedii Kleopatra divadla La Fabrika 30. 9. Situační komedii Divadla Palace Benátky pod sněhem uvidí publikum 6. 10. Mělnický ochotnický soubor DS Nové divadlo Mělník odehraje 19. 10. muzikálovou komedii Šeherezáda, která v roce 2016 získala na přehlídce amatérských hudebních divadel Voskovcova Sázava neuvěřitelných 6 ocenění včetně ceny za nejlepší představení a ceny diváků. Snímek 51 je název životopisného dramatu Divadla v Celetné o skutečné objevitelce tajemství DNA, Rosalind Franklinové. MKD jej nabídne 22. 10. Dramatizaci detektivního románu královny detektivek Agathy Christie A pak už tam nezbyl ani jeden odehraje soubor Městského divadla Mladá Boleslav 9. 11. Představení Heroes, společný počin mistra moderní pantomimy Radima Vizváry a novocirkusového akrobatického souboru Losers Cirque Company, zaručí výjimečný divácký zážitek 30. 11. Černou komedii

Bezruký Frantík, inspirovanou skutečným životním příběhem muže, který se narodil bez horních končetin, přiveze 9. 12. soubor Divadla pod Palmovkou. Posledním divadelním představením letošního roku bude 17. 12. lechtivá salonní komedie Lordi. Inscenace spolku Next Picture zazní ve slovenštině a je plná gagů, nečekaných zvratů a slovního humoru.

Výstavy

Do 27. 9. je v galerii Ve Věži k vidění výstava Jaromíra 99 FACE TO FACE. Příležitost setkat se s mimořádným výtvarníkem a hudebníkem Jaromírem Švejdíkem osobně budou mít návštěvníci 9. 9., kdy je provede výstavou svých děl. Od 1. 10. bude následovat výstava studia Upupaepop manželů Evy a Jakuba Horských. Ta představí v několika tematických celcích průřez jejich volnou tvorbou, autorské projekty a ilustrace, které vznikly pro konkrétní příběhy a nakladatele.

3. 12. bude v galerii Ve Věži zahájena výstava Ester Nemjó, absolventky Ateliéru filmové a televizní grafiky na UMPRUM.

V Masarykově kulturním domě bude 8. 9. slavnostně zahájena putovní výstava Česká divadelní fotografie 1859–2017, obsahující exponáty od úplně prvního doloženého snímku z divadelního prostředí z roku 1859 až po zástupce současné tvorby. Výstavu Institutu umění – Divadelního ústavu doplní fotografie z historie mělnického divadelního spolku Vojan a soubor fotografií Mirka Páska připomínající mělnické divadelní události posledních let. Po slavnostním zahájení následuje projekce prvního dílu seriálu Národní divadlo: Mýtus a realita (Národ v sobě) režiséra Aleše Kisila.

Další připravované výstavní projekty v MKD budou 11. 11. – 18. 12. výstava Vítězslav Knejfl na srbské frontě, životní příběh mělnického profesora a 5. 1. – 31. 1. 2021 výstava děl Sdružení výtvarníků ČR.

Pro děti

Mělnické kulturní centrum věnuje velkou pozornost dramaturgii dětských pořadů, a buduje tak zábavnou formou vztah k divadlu, kultuře a trvalým hodnotám už u nejmenších diváků. Děti čeká 4. 10. nedělní pohádka Příhody Maxipsa Fíka na motivy populárního Večerníčku.

Na 9. 10. je připravena výpravná rodinná inscenace Šťastný princ inspirovaná pohádkami Oscara Wildea, která vznikla spoluprací týmu Divadla bratří Formanů s Divadlem Lampion. O překonávání strachu se poučí malí návštěvníci 1. 11. v představení Divadla Elf Vojta a strašidla. 6. 11. bude v náhradním termínu uveden pořad Kouzelná školka – Michal k snídani. S mikulášskou nadílkou bude 5. 12. spojena pohádka Švec a čert v podání Nezávislého divadla.

Podvečerní přednášky

Cyklus cestopisných přednášek zavede posluchače do málo známých oblastí, anebo představí naopak populární destinace z netradičního pohledu. Plánována jsou následující témata: 22. 9. Černobyl – spící peklo, 12. 10. Transsibiřskou magistrálou na Bajkal, 26. 10. Poslední opravdová divočina: Sedmý kontinent, 5. 11. Botswana a Zimbabwe, 23. 11. Estonsko – země hradů a dávných eposů, 7. 12. Laos – po proudu Mekongu.

Ostatní pořady

V rámci klubového kina Film mekuc vybíráme výjimečné mezinárodní i české snímky, často oceňované na filmových festivalech. Na filmové projekce se diváci mohou těšit od října. V prvním akčním scénickým čtení LiStOVáNí vystoupí Lukáš Hejlík 14. 9. s knihou Jérôme Colina Bitevní pole. O měsíc později 14. 10. představí Markéta Lánská a Jiří Ressler román Soběstačný od Zuzany Dostálové. Na pořady tohoto oblíbeného cyklu se mohou posluchači těšit i v dalších měsících.

Popularizátor vybraných mravů a pravidel slušného chování Ladislav Špaček uvede svou zábavnou i poučnou show Etiketa není věda 8. 10.

Benefiční setkání se známými mělnickými osobnostmi, které budou vyprávět o svých přešlapech a jejich nápravě, se uskuteční 16. 10. pod názvem Přešlapy aneb Tohle se nepovedlo. Program hudebně zpestří skupina Ten Sing. Akce se koná ve spolupráci s Nadací ve prospěch Centra seniorů Mělník.

Zajímavou nabídku chystá Mekuc také do nových prostor Městské knihovny Mělník.

Téměř připraven je program Mělnických vánočních trhů, které se uskuteční 18.–21. 12. 2020.