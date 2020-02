Programové tipy Mekuc – březen 2020

Nenechte si ujít Programové tipy na měsíc březen 2020

Nalaďte se na Jazz

V březnu pokračuje cyklus pořadů Nalaďte se na Jazz, v Masarykově kulturním domě čeká návštěvníky výstava nejlepších fotografií mezinárodní soutěže Jazz World Photo 2019, hudební program otevře jako vždy první středu v měsíci 4. 3. swingový večer, na němž zahraje Josef Vejvoda Jazztet.

13. 3. se uskuteční v rámci Filmu mekuc projekce dokumentárního filmu o nestárnoucí hvězdě naší hudební scény a zakladateli legendárního divadla Semafor Jiřím Suchém. Snímek Lehce s životem se prát natočila v roce 2019 přední česká režisérka Olga Sommerová.

Na dubnovém swingovém večeru vystoupí hned 1. 4. výjimečný mělnický představitel moderního rhythm & blues Tomáš Homuta se soulovou zpěvačkou Vlaďkou Svobodovou a skvělým saxofonistou Davidem Fárkem jako Tomáš Homuta Trio. Zlatým hřebem celého cyklu pak bude 20. 4. koncert Jiří Suchý & Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody. Zazní známé písničky jako Pramínek vlasů, Klokočí či Blues pro tebe.

LiStOVáNí: Jak se stát diktátorem

Akční scénické čtení v MKD přiblíží 3. 3. divákům znepokojivou knihu norského blogera, žurnalisty a spisovatele Mikala Hema Jak se stát diktátorem. Kdo někdy nesnil o tom, že bude neomezeně vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, jak tento sen uskutečnit. Prozrazuje mnohá tajemství tohoto řemesla. Jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet a hlavně to, jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Mikal Hem kombinuje černý humor s politickým rozhledem a nadhledem, jeho výborně podané postřehy baví i mrazí zároveň, a navíc přináší nečekané množství informací o minulých i současných totalitních režimech z celého světa a jejich představitelích.

Penzion pro svobodné pány

Soubor Divadla Palace představí 9. 3. v MKD skvěle obsazenou komediální jednoaktovku Penzion pro svobodné pány. Příběh se odehrává v pokoji starosvětského penzionu, jehož nájemník poruší snad všechny upjaté předpisy domovního řádu, když si na noc přivede náhodnou známost. Tu ovšem musí nejen pracně utajit, ale také se jí následně úspěšně zbavit, což přináší nezastavitelný sled absurdních situací. Jejich komičnost ještě podtrhuje nostalgická, romantická až pohádková atmosféra secese počátku 20. století. Hra, jejíž provedení je možné nazvat oslavou klasické komedie, vyniká náročnou choreografií s téměř artistickými výkony.

Gedeonův uzel

18. 3. přivezou do MKD členky divadla SpoluHra Vilma Cibulková a Kateřina Kaira Hrachovcová nebo Alžběta Stanková komorní drama Johnny Adams v režii Petra Strnada Gedeonův uzel. Hra pomocí očistného dialogu dvou téměř protikladných žen, matky a učitelky jejího syna, který byl dočasně vyloučen ze školy, rozmotává složitý a tragický propletenec současného školství, výchovy, mateřské lásky, šikany a nepochopené geniality. Herecký koncert dvou výjimečných divadelních osobností zraňuje a dojímá, ale zároveň přináší smysluplné hlubší poselství.

Jaromír 99 a Kafka Band na Mělníku

Galerie Ve Věži zahájí 24. 3. vernisáží výstavu kreseb Jaromíra 99 FACE TO FACE.Jaromír Švejdík známý pod pseudonymem Jaromír 99 je český zpěvák, skladatel, kytarista a výtvarník. Spolu s Jaroslavem Rudišem je autorem komiksu Alois Nebel a spolupracoval i na stejnojmenném filmu, k němuž složil i známou píseň Půlnoční, již nazpíval Václav Neckář. Je také autorem storyboardů k filmům Jedna ruka netleská, Samotáři, Děti Duny nebo Grandhotel. Je autorem komiksů Bomber, Zámek, Zátopek a Zatím dobrý. Vytvořil grafiku hudebního alba Půljablkoně. Kolekce představí velkoformátové tisky portrétů z komiksů Alois Nebel, Franz Kafka – Zámek a herců z filmu Alois Nebel.

Jaromír 99 je také členem hudební formace Kafka Band, která vystoupí ve po vernisáži od 19.30 v MKD. Kapela složená z muzikantů zvučných jmen zpracovala do audiovizuální podoby již druhou knihu Franze Kafky. Po úspěšném Zámku, se kterým kapela objela několik zemí, přišla na řadu elektroničtější literárně-hudební Amerika. Tu Kafka Band nejdříve zhudebnil v divadle v německých Brémách, aby ji pak přepracoval do česko-německo-anglické verze, která je originální koncertní podobou známé literární předlohy.

Rychlé šípy letí Mělníkem

Až do 22. 3. pokračuje v galerii Ve Věži kolektivní výstava komiksu Pocta Rychlým šípům. K výstavě připravily pobočky Mekuc bohatý doprovodný program. Maskot městské knihovny, netopýr Čtenda, provede děti centrem města, kde musí najít několik stanovišť a zodpovědět otázky, při pátrací hře Po stopách Rychlých šípů. Vyplněné pátrací archy mohou odevzdat po dobu trvání výstavy čtenáři knihovny v dětském oddělení knihovny, ostatní pátrači v Turistickém informačním centru, kde je čeká malá odměna.

Netradiční zábavně vzdělávací odpoledne pro děti Rychlé šípy a moderní technologie proběhne v pondělí 9. 3. od 14 hodin v knihovním KLUBU. Zatímco pro Rychlé šípy představovalo supermoderní vynález létající kolo, dnes děti i mnohé dospělé fascinuje 3D tisk. S lektorkou Lídou Zandlovou budou děti sledovat tisk ježka v kleci a dozvědí se, jak využít 3D tiskárny k výrobě dalších vlastních nápadů inspirovaných knihami.

Pro dobrodružné povahy je na 13. 3. plánován působivý zážitek z tajuplného Mělníka po setmění a noční galerie Ve Věži. Program nabídne noční pátrací hru Po stopách Rychlých šípů, čtení sešitových vydání o příhodách Rychlých šípů a dalších děl Jaroslava Foglara, hlavolamy včetně ježka v kleci, výrobu tematických připínacích placek a především promítací maraton – sledování napínavého seriálu z roku 1969 o hrdinech ze slavného chlapeckého klubu v nebezpečných Stínadlech Záhada hlavolamu.

Na úterý 17. 3. od 14 hodin plánuje dětské oddělení další herní odpoledne věnované Rychlým šípům. Tentokrát si program připravil Otto Ečer a zaměří se na hry a programy pro dětské kluby a oddíly. Vyzkoušet si návštěvníci budou moci slavného ježka v kleci v několika provedeních i další hlavolamy.

Březen – měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje v letošním roce již jedenáctý ročník akce na podporu čtenářské gramotnosti Březen – měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je stále čtenář, a ne přímo knihovna. Našim čtenářům se v březnu pokusíme postavy ze známých knih přiblížit netradiční formou. V dětském oddělení bude celý měsíc první registrace pro čtenáře do 15 let zdarma.

Na pátek 13. 3. dopoledne máme připravené setkání s klienty mělnického Centra seniorů. Budeme si povídat o zajímavých literárních novinkách, ale i o knihách, které rádi čtou nebo si je pamatují z dětství.

Vyvrcholením měsíce března bude v pátek 27. 3. již 20. ročník celostátní Noci s Andersenem. Společně s nakladatelstvím Albatros oslavíme 20. výročí českého překladu a vydání Harryho Pottera. Těšit se můžete na spoustu čtení, netopýr Čtenda má připravené překvapení se sovou Hedvikou z Bradavic a možná přijde i kouzelník.

Pro všechny návštěvníky KLUBU pokračuje každé pondělí od 13.00 do 15.30 čtení ze zajímavých dětských knih.