Ghalia & The Mama´s Boys

Z New Orleans až do Kolína, v Česku vůbec poprvé! (USA)

Přímo z New Orleans přijíždí na evropské turné v bluesovém světě respektovaný umělec, skvělá zpěvačka "Ghalia" v doprovodu jedné z nejsilnějších bluesových kapel "The Mama´s Boys". Vystupovala v proslulých klubech a síních slávy, Deep Blues a Juke Joint. Spojení geniální zpěvačky a těžké bluesové rytmiky se v Česku představí vůbec poprvé !