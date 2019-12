Programové tipy - Mekuc Mělník

Ve druhé polovině kulturní sezóny zve Mekuc své návštěvníky opět na bohatý program, v němž nechybějí profesionální i amatérská divadelní představení pro dospělé i pro děti ani koncerty napříč různými žánry. Závěr zimy bude patřit přehlídce amatérských souborů Divadlo dětem. Nejmenší diváci se mohou těšit na nedělní pohádky v podání hostujících ochotnických divadel vybraných ve spolupráci s Novým divadlem Mělník. Projekce kvalitních snímků přinese i v novém roce Film mekuc. Další pozoruhodné knihy přiblíží posluchačům mladí herci v rámci projektu akčního scénického čtení LiStOVáNí. Jarní cyklus Nalaďte se na jazz potěší milovníky tohoto hudebního žánru nejen prostřednictvím vítězných fotografií ze soutěže Jazz World Photo.

KONCERTY

Nový rok zahájí 4. 1. v kulturním domě Velký dechový orchestr MKD Mělník Tříkrálovým koncertem. Na prvním pravidelném swingovém večeru vystoupí 8. 1. Milli Janatková Trio v čele s oblíbenou mělnickou zpěvačkou. V rámci projektu Druhá tvář představí operní diva Eva Urbanová 15. 1. pásmo populárních i rockových hudebních hitů za doprovodu hudební formace BAROCK. 31. 1. se v náhradním termínu uskuteční koncert fenomenálního vokálního uskupení 4TET. Klavírista Jiří Knotte a zpěvačka Majka Maříková budou hosty swingového večera 5. 2. Swing zazní také 18. 2. v podání Orchestru Karla Vlacha. 4. 3. vystoupí Josef Vejvoda Jazztet. 24. 3. čeká posluchače pozoruhodný literárně hudební projekt skupiny Kafka Band. 1. 4. přinese současný rhythm&blues skvělý Tomáš Homuta, který dávno překonal hranice regionálního muzikanta. 14. 4. zahraje v rámci své akustické tour 2020 Kamil Střihavka a 20. 4. se Mělník dočká nestárnoucích legend, vystoupí Jiří Suchý & Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor.

Květnovým swingovým večerem 6. 5. provede posluchače Ester Kočičková Moody Cat Band a červnovým 3. 6. Dixieland Messengers Praha.

DIVADLO

Na druhou polovinu sezóny připravilo Mělnické kulturní centrum pro své věrné diváky již tradiční divadelní předplatné. Vstupenky na divadelní představení jsou rovněž v běžném prodeji. Divadelní nový rok zahájí 7. 1. činoherní představení Městského divadla Mladá Boleslav Teď mě zabij. 21. 1. osloví diváky řečí novocirkusové akrobacie představení The Loser(s) v podání umělecké skupiny Losers Cirque Company. První LiStOVáNí roku 2020 bude věnováno knize Markéty Lukáškové Losos v kaluži a uskuteční se 29. 1. za přítomnosti autorky. 3. 2. se mohou diváci těšit na představení Pátá dohoda v nezapomenutelném podání Jaroslava Duška. Na toto představení budou vstupenky v prodeji od 3. 1. výjimečně pouze na pokladně MKD. 6. 2. čeká návštěvníky komedie Dva nahatý chlapi s excelujícím Martinem Zounarem. 25. 2. přivezou soubory Bratři v tricku a Holektiv komediální představení Lov s prvky nového cirkusu, tance a akrobacie. Inscenace Gedeonův uzel přinese 18. 3. očistný intimní rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé výchovy

a komplikované geniality. Do březnového programu je zařazena také klasická komedie Divadla Palace Penzion pro svobodné pány.

Konkrétní termín je v jednání a bude včas upřesněn. 27. 4. se v dramatu 4000 dnů na jevišti MKD objeví Hana Maciuchová hledající se svými kolegy odpověď na otázku, do jaké míry se vzájemně ovlivňují naše paměť a osobnost. Inscenaci přiveze Divadlo Ungelt.

5. 5. představí Divadlo Na Zábradlí v oceňované inscenaci Mýcení tragikomickou sondu do života a morálky umělecké společnosti.

Klauniáda Krasavice interkontinentální – Arte et Marte v podání výborných hereček Anny Polívkové a Marthy Issové odhalí 14. 5. s humorem a nadhledem klady i zápory dlouholetého ženského přátelství. Na 4. 6. je připravena hořká francouzská komedie Láska a párečky. 15. 6. navštíví MKD soubor Dejvického divadla s autorským představením Vražda krále Gonzaga, které propojuje shakespearovský motiv divadla na divadle ze slavného Hamleta se skutečnou vraždou Alexandra Litviněnka, kritika ruského prezidenta Putina.

PŘEDNÁŠKY

I v roce 2020 věnuje Mekuc pozornost populárně naučným přednáškám. Kromě oblíbených cestovatelských přednášek, z nichž v první, Ladakh a Zanskar v nové podobě, představí 27. 1. Radka Tkáčiková málo známé oblasti takzvaného Malého Tibetu, bude hlavním magnetem sezóny Etiketa není věda populárního odborníka Ladislava Špačka 7. 4.

PRO DĚTI

19. 1. zahájí Divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim každoroční přehlídku nedělních amatérských představení pro nejmenší. Nedělní pohádky se odehrají také 26. 1., 2. a 9. 2. Oblíbený programový cyklus Divadlo dětem zakončí 16. 2. pohádkový dětský karneval.

15. 3. se děti mohou těšit na Maxipsa Fíka v podání Divadla Krapet a 26. 4. přiveze divadlo Minaret pohádku Myšáci jsou rošťáci.

23. 5. si děti užijí vystoupení oblíbeného baviče Michala Nesvadby Kouzelná školka – Michal k snídani.

Pravidelné programy pro děti jsou rovněž v nabídce Městské knihovny Mělník.

VÝSTAVY

V Masarykově kulturním domě budou od 14. 1. vystavovat Studenti gymnázia a jejich hosté. Výstava výtvarných prací a fotografií studentů mělnického GJP a jejich hostů potrvá do 10. 2. Následující den, 11. 2., bude zahájena výstava fotografií s hudební tematikou Jazz World Photo v rámci cyklu Nalaďte se na jazz.

Galerie Ve Věži po ukončení výstavy Bety Suchanové Mezi papírem a jehlou, trvající do 5. 1., připravuje na začátek roku 2020 od 23. 1. putovní výstavu Pocta Rychlým šípům, projekt řady autorů navazujících na nadčasové dílo Jaroslava Foglara. 24. 3. proběhne Ve Věži slavnostní zahájení výstavy výtvarníka Jaromíra Švejdíka, známého pod pseudonymem Jaromír 99. Spolu s Jaroslavem Rudišem je autorem komiksu Alois Nebel a spolupracoval i na stejnojmenném filmu, k němuž složil i známou píseň Půlnoční.

Na vernisáž výstavy naváže v MKD koncert kapely Kafka Band, v níž oba jmenovaní umělci vystupují.