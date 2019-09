Klobáskofest 2019

Už sedmý ročník Klobáskofestu se uskuteční v pivovaru Velké Popovice 28. září od 10 do 17 hodin. Letošní novinkou bude finále soutěže Kozel mistr výčepní a Kozlova škola čepování piva! Milovníci velkopopovického piva, jídla a řemesla, nenechte si ujít spoustu dobrot, speciální prohlídky pivovaru a bohatý doprovodný program plný hudby a soutěží.

Určitě navštivte prohlídku pivovaru, která bude zpestřena o soutěžní kvíz na téma české pivo a historie velkopopovického pivovaru. Také bude rozšířena neoblíbenější část prohlídky, a to degustace v pivovarských sklepích. Nebude chybět ani maskot pivovaru – kozel Olda.

Během dne bude v pivovarském parku probíhat Kozlova škola čepování pro veřejnost a odpoledne na podiu uvidíte i finále soutěže Mistrů výčepních. Těšit se můžete na přehlídku řemesel, například výrobu košíků či kovářské dovednosti, které si budete moci sami vyzkoušet a vyrazit si na památku speciální pivovarskou minci.

Také se budete moci zapojit, jako porotci, do soutěže O nejlepší klobásku. U vstupu dostanete žetony, které vyměníte za ochutnávku klobásek od regionálních uzenářů. Ta nejlepší vyhrává a tři z hlasujících návštěvníků také. Určitě si tedy nenechte ujít slavnostní vyhlášení.

Celý den zpříjemní hudební podkres a další doprovodné aktivity.

Prohlídky pivovaru doporučujeme vzhledem k velkému zájmu rezervovat předem na čísle +420 323 683 425 nebo přes e-mail exkurze@kozel.cz. Rezervované vstupenky si na recepci vyzvedněte do 15 minut před zahájením prohlídky, poté propadají.

TIP: Do pivovaru pojede speciální vlak Kozel expres, který vyjede ze zastávky Praha hlavní nádraží v 10:20 hodin. Do Velkých Popovic přijede kolem půl dvanácté a během dne bude pendlovat mezi zastávkami Stránčice- Popovice. Zpět do Prahy Kozel expres vyjede v 16:30 hodin. Cena jízdného bude 100 Kč.