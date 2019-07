7. Český ukulele festival se uskuteční 26. - 28. července 2019. Festivalový víkend se vždy koná v Únětickém pivovaru a pátek je již tradičně putovní. Letošní zahájení se koná v hospodě Dívčí Skok v malebném Šáreckém údolí, kam to máme z Únětic co by ukulelem dohodil. Páteční odpoledne je se vstupem zdarma.

V sobotu a neděli se těšte na široký výběr workshopů, v nichž si přijdou na své hráči všech úrovní, a rovněž vystoupí ti nejlepší ze světové ukulele scény.

Připravili jsme pro vás nabitý a pestrý program, který zahájí vystoupení dětí ze ZŠ Járy Cimrmana, bude pokračovat vystoupením amatérských hráčů a vyvrcholí profesionálními hudebníky z celého světa. Můžete se těšit na interprety a kapely: Victoria Vox (USA), Ecce Uku (ČR), Molly Lewis (USA), The Hot Potato Syncopators (UK), Ukulollo (IT), PUB (ČR), U-Kúže (ČR), Dead Mans Uke (UK), Ukulele Jack (ČR), The Lucky Lelles (D), PPNOU (PL), The Hula Hut & The Seven Seas (D) a další.

Na našem festivalu jako vždy podporujeme nové a začínající hráče. Nabízíme bohatou nabídku workshopů, určených pro úplné začátečníky, pokročilé i profesionální hráče. Kromě toho budou mít návštěvníci festivalu mnoho příležitostí zahrát si krátká vystoupení v rámci open mic.

V letošním roce jsme na nádvoří pivovaru nainstalovali chladící systém, který nám pomůže v boji s horkým počasím :)