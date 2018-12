Prohlídky pro děti na zámku Mníšek pod Brdy

Nabízíme prohlídky určené především dětem od 3 do 9 let, ale ne jenom jim. V předem stanovených dnech, hodinách a po telefonické rezervaci si můžete společně s Vašimi ratolestmi projít zámek tak, aby to všechny bavilo, něco jste zažili a něco se také dozvěděli. Těšit se můžete i na prohlídky Kouzelného sklepení a výstavu panenek v historických kostýmech.

Sobota 8. 12.

· Pohádková prohlídka o zámeckých strašidýlkách 11:30

· Královna Elsa a Vánoce 13:30

· Kouzelné sklepení 12:15 14:15

· Výtvarný ateliér od 12:00

Neděle 9. 12.

· Královna Elsa a Vánoce 11:30

· Kouzelné sklepení 12:15

· Výtvarný ateliér od 12:00

Sobota 15. 12.

· Královna Elsa a Vánoce 11:30

· Vratislavové z Mitrovic ve službách císařské diplomacie 12:30

· Královna Elsa a Olaf 13:30

· Kouzelné sklepení 12:15 14:15

· Výtvarný ateliér od 12:00

Neděle 16. 12.

· Královna Elsa a Vánoce 11:30

· Kouzelné sklepení 12:15

· Výtvarný ateliér od 12:00

Na prohlídky se od 9:30 do 16:30 rezervujte na tel. 606 649 207. Vstupenku si vyzvedněte 30 minut před začátkem prohlídky.