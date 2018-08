Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je jednou z dalších zastávek putovní výstavy Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Každý rok na výstavě uvidíte opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích a sadech. Do samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují místní obyvatelé. Prostřednictvím fotografií a příběhů výstava prezentuje stav před rekonstrukcí a po ní. Výstava Má vlast cestami proměn je neustále v pohybu. Po slavnostním zahájení v Praze na Vyšehradě, které probíhá vždy v květnu, se rozdělí do několika kolekcí a cestuje po celé zemi. Výstava Má vlast cestami proměn je neustále v pohybu. Po slavnostním zahájení v Praze na Vyšehradě, které probíhá vždy v květnu, se rozdělí do několika kolekcí a cestuje po celé zemi.

Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy si můžete na nádvoří zámku prohlédnout proměny z Prahy, Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje (kolekce č. 5) a to od 22. do 30. 8. 2018.