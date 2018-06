Den Kozla - Pivovar Velké Popovice

Přijeďte i se svými přáteli 9. června do Pivovaru Velké Popovice oslavit největší svátek svého oblíbeného piva.

Na co se můžete těšit? Především na skvělé pivo, čerstvého Kozla přímo z pivovaru. Ochutnat budete moci i nového Kozla Mistrův Ležák. Připraveny jsou i speciální prohlídky nazvané Z pekla až do nebe, na kterých uvidíte místa, která jsou jindy veřejnosti nepřístupná. Dále se můžete těšit na poctivá řemesla, skvělou kuchyni a také spoustu dobré muziky. Těšíme se opět po roce ve Velkých Popovicích!

PROHLÍDKA „Z PEKLA AŽ DO NEBE“

Na této prohlídce vás provedeme srdcem pivovaru – varnou. A to kompletně odspoda až nahoru, proto nese název prohlídky symbolické označení „z pekla až do nebe“. Nejprve poznáte podsvětí varny, dále uvidíte nově rozšířené varní prostory a poznáte tajemství varního procesu. Dovedeme vás až do nebe - ke kónickým násypkám, kde ochutnáte světlou a tmavou sladinu, kterou jinak běžně chutnají pouze naši sládci. Prohlídky budou začínat v Návštěvnickém centru a budou se konat 4krát do hodiny.

Délka prohlídky: 60 minut

Časy prohlídek: 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:40, 11:50,….a dále stále stejně až do 17 hodiny. V 17:00 hodin se vychází na poslední prohlídku.

PROHLÍDKA „ PO STOPÁCH KOZLA“

Klasická prohlídka pivovaru, během které vás průvodce seznámí s bohatou historií pivovaru a příběhem zakladatelské rodiny Ringhofferů. Podíváte se na stáčírnu a expozici pivních obalů a v ležáckých sklepech starší 18 let dostanou ochutnávku nefiltrovaného piva Velkopopovický Kozel.

Délka prohlídky: 90 minut



Časy prohlídek: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,….až do 16:30 hodin, kdy vychází poslední prohlídka.