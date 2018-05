Od jara do podzimu roku 2018 bude Galerie Tančící dům patřit československému filmu. Unikátní výstava s názvem Retro biják 60. – 90. let představí 200 kostýmů z téměř 70 filmů, pohádek a seriálů, které byly natočeny v období od 60. do 90. let minulého století. Všechny vystavené kostýmy jsou originály zapůjčené z Barrandovských ateliérů a České televize a v galerii je doplní filmové rekvizity a fotografie. Výběr filmů byl sestaven na základě hlasování 400 tisíc diváků a výstava tak ukáže průřez tím nejpopulárnějším z československé kinematografie. Galerie Tančící dům se po velmi úspěšné výstavě Retro 70. a 80. let z roku 2016 opět vrací do druhé poloviny minulého století a tentokrát půjde o největší filmovou výstavu v bývalém Československu od roku 1987. Expozice bude k vidění v Galerii Tančící dům od 16. 5. do 14. 10. 2018.