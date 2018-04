Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii

Velká figurální výstava mapuje vývoj stejnokrojů, odznaků, výstroje a výzbroje příslušníků bezpečnostních sborů působících na území České republiky od roku 1918 do současnosti.

U příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky připravilo Muzeum Policie ČR v Praze velkou figurální výstavu s názvem „Sto let bezpečnostních sborů“, mapující vývoj stejnokrojů, odznaků, výstroje a výzbroje příslušníků bezpečnostních sborů, působících na území České republiky od roku 1918 do současnosti. Výstava bude veřejnosti zpřístupněna od 18. dubna 2018 v prvním patře muzea, které je otevřeno každý den kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin.