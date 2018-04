Prague Proms: Mnozil Brass

Rakouský žesťový septet Mnozil Brass není třeba návštěvníkům festivalu Prague Proms nikterak zevrubně představovat. Jejich opakované návštěvy Prahy v posledních letech jim získaly značný počet příznivců, kteří si jen málokdy nechají uniknout příležitost je opět vidět a slyšet.

Stále stejná partička, kdysi studující na Wiener Universität für Musik a scházející se ve vídeňské hospodě Josefa Mnozila, má svá vystoupení založena na karikatuře s typickým rakouským humorem. Repertoár jde napříč žánry od klasiky po jazz a virtuózní hra spolu s perfektní hudební interpretací jsou neuvěřitelnou, ale naprostou samozřejmostí.

Pro tuto, již třetí pražskou návštěvu, vezou „Mnozilové“ do Prahy svůj nejnovější počin – program „Cirque“. Nejvýstižněji jej charakterizují jejich vlastní slova: "Shrnuto a podtrženo: Země je kulatá. Lidskost, to je na tváři smích. V kostce: Svět je cirkus. Jinými slovy, kulatá manéž. Jo, to zní líp."