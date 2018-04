Prague Proms: Christian Lindberg

Má za sebou stovky brilantních nahrávek a světových premiér, ve kterých figurují i jeho vlastní kompozice a v posledních létech sbírá jedno ocenění za druhým. Naposledy to bylo "International Classical Music Award 2016" ve španělském San Sebastianu, rok předtím "The Greatest Brass Player In History" od prestižní rádiové stanice Classic FM.

Švédský trombonový virtuos Christian Lindberg, který se intenzivně věnuje i dirigování, je živoucí legenda, zvolená mezi nejlepší žesťové interprety 20. století vedle Milese Davise a Louise Armstronga. Pod jeho jménem probíhá pravidelně mezinárodní soutěž sólových trombonistů a o spolupráci s ním usilují produkce elitních světových těles a interpretů. V Praze vystoupil naposledy na podzim 2016 a kdo měl možnost jej slyšet, určitě si jeho vystoupení nenechá ujít.

S novým programem se představí nejen jako trombonista, ale současně i jako dirigent, a jak jinak, než se správně nažhaveným Českým národním symfonickým orchestrem. Máme se opravdu na co těšit!