Vessels v Paláci Akropolis

Uhrančivý mix elektroniky a postrockových nálad přivezou angličtí Vessels. Kvintet z Leedsu se na scéně pohybuje už dvanáct let, za které stihl vydat čtyři studiové desky a řadu dalších nahrávek menších formátů.

Jejich studiová produkce do sebe vsákla vlivy techna, ambientu nebo třeba metalu, naživo jsou Vessels živelní a nepředvídatelní. Jsou kapely, které celou svoji kariéru hrají pořád to stejné a pak jsou ty jako Vessels, které se organicky mění a s každou deskou posouvají hranice svého stylu.

Na konci minulé dekády patřilo kvintento z Leedsu mezi elitu ostrovního post-rocku a kritika je řadila ke jménům jako Mogwai nebo Explosions in the Sky. Jenže pak je začaly čím dál komplikovanější kompozice nudit a rozhodli se vpustit do svých tracků elektronické beaty. Svoji „dýchající, lidskou verzi elektronické taneční hudby“ přivezou Vessels poprvé do Prahy a s ní i své nové album The Great Distraction, které vyšlo vloni v září.