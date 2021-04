Fink v Praze

Desítka desek a pořád nové nápady - do Prahy se vrátí Fink

Fink, který už vydal deset alb, se poprvé ohlíží do minulosti a své nejoblíbenější písně vydá na desce IIUII (It Isn’t Until It Is) v nové akustické podobě. Album navíc doprovodí autobiografická kniha, která se zabývá jeho dětstvím na maloměstě v západní Anglii i hudební dráhou. Přestože se Fink Greenall pohybuje v hudebním světě přes pětadvacet let, nadšení pro objevování nových možností ho tedy stále neopouští.

Českému publiku se Fink představí v pražském Paláci Akropolis 14. května 2022.