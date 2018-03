Pražská kavárna

Povaleči z kaváren, do polí a továren! Zdá se, že populární heslo doby po osmačtyřicátém roce, zejména pak „budovatelských“ let padesátých, se vrací – a to přímo z hradu! Co anebo koho však toto spojení označuje?

Soubor Švandova divadla pod vedením režiséra Daniela Hrbka se pod vlivem aktuálního politického a společenského dění rozhodl pustit do nejistých vod autorské tvorby. Rešeršní hořkosladká inscenace bude cestou do historie jednoho pojmu, do jeho přítomného života ve společenském diskurzu současnosti – a konečně i do jeho možných budoucností, především však bude pokusem o společenský dialog nad pravým šálkem pražské kávy... Dialog vedený bytostně divadelní formou a artistními prostředky.

Hrají: Petr Buchta, Andrea Buršová, Jacob Erftemeijer, Martina Krátká, Tomáš Petřík, Marek Pospíchal, Natálie Řehořová