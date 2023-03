Čtyři přátelé, středoškolští učitelé (dějepisu, hudební výchovy, tělocviku a psychologie) již dávno rezignovali v pracovní i soukromé sféře na své životní cíle a sny. Doběhlo je vyhoření, a tak přežívají v monotónním stereotypu každodenních povinností. Až jednoho dne, na oslavě 40. narozenin nejmladšího z nich, se dovídají o svérázné teorii norského filosofa. Ta tvrdí, že člověk se rodí s deficitem půl promile alkoholu v krvi. Pokud by jej doplnil, jeho život by hned byl pestřejší, on sám by měl mnohem větší sebevědomí, byl více kreativní a celkově spokojenější a šťastnější.

Vzhledem ke stagnaci svých životů v pracovní i soukromé sféře, a taktéž již déle trvající rezignaci na veškeré své životní cíle a sny, se rozhodnou tento myšlenkový experiment ověřit v praxi. Ostatně něco na tom asi bude, vždyť Winston Churchill, Arthur Rimbaud, Ernest Hemingway, Franklin Delano Roosevelt, Jackson Pollock, Charles Bukowski a mnozí další alkohol v krvi měli prakticky neustále. Martin, Nikolaj, Peter a Tommy tedy nakoupí alkohol i alkoholtestery. Experiment může začít… Zdá se, že teorie skutečně funguje! Co tedy zvýšit dávky? Logicky by mělo přijít i zesílení všech těch pozitivních výsledků. A poté už zbývá dopracovat se k tzv. zážehu!

VÍCE INFORMACÍ ZDE