Dramatizace slavného románu o hledání rodinného štěstí, nevěře a finanční a morální krizi

Ema je provdána svými rodiči za venkovského lékaře, Karla Bovaryho. Ten svoji ženu bezmezně miluje, ale Ema upadá do monotónnosti manželského života. Spojení Emy a Karla vyvolává u mnohých lidí údiv. Nedokáží si vysvětlit, co tyto dva lidi vlastně spojuje. Proč spojila tak krásná žena jakou je Ema svůj život s mužem, který je nudný, nespolečenský a ustrašený? I proto se Ema stává terčem touhy některých mužů. A nakonec jim podlehne. Přitom jen touží po ujištění, že je milována, to však nachází pouze u milenců, u svého muže nikoli. Hlavním tématem je nenaplněná láska a peníze. Paní Bovaryová přichází o iluze a uchyluje se ke krajnímu řešení.