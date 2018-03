Fajnbítink s Jimmy Bozeman & The Lazy Pigs

Jimmy Bozeman and The Lazy pigs: Americký písničkář, který má za sebou téměř třicetiletou hudební kariéru. Na cestě za hudbou procestoval spoustu míst, od Louisiany po Texas přes Mexiko, až do Prahy. Jeho nefalšovaný americký folk-hillbilly, honky tonk a country blues představí s předními českými muzikanty, kteří za sebou mají spolupráci s interprety mnoha zvučných jmen, jako jsou Robert Křesťan a Druhá Tráva, Ramblin Rex, Věra Martinová, Ivonne Sanchez, Pavel Bobek, Mike Marshall, Malina Brothers a další.

Fajnbeat: Skvělá folk-rocková sestava hudebníků v obsazení Jan Jelínek - zpěv, el.kytara, ak.kytara, dobro; Pavel Matyáš - baskytara, zpěv;Ondra Chudoba - ak.kytara