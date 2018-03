Prahaton 2018 #Prahádkaton

Rychlé nohy, červená čepice, pravda a přátelství, Jindra a Jarda. Kam asi mohli běžet? I vy tam běžte a udělejte selfie. A cestou si od někoho půjčte a vyzkoušejte Potterovské brýle. Nebo najděte nějaké dítě v princeznovských šatičkách. Něco takového můžeš čekat na letošním Prahatonu s tématem pohádky, pověsti, filmy a příběhy.

Prahaton je týmová hra, během které poznáš lépe Prahu a tajemná místa, na kterých ses možná nikdy nezastavil a nebo je přehlížel. Ale nemusíš se bát, nebudeš jen chodit od místa k místu, ale čeká na tebe a tvůj tým také spousta zábavných výzev, během kterých budeš muset často vyzkoušet netradiční věci. Výzvy pro ostatní týmy můžeš vymýšlet i ty! A že nemáš parťáky do týmu? To vůbec nevadí. Přihlaš se sám, my tě s někým spojíme a poznáš nové lidi!