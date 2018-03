Přijďte zažít atmosféru 5. ročníku naprosto unikátního a u veřejnosti velmi oblíbeného závodu ČEZ Prague Riverside Cross, který spojuje vodní slalom s biatlonovou střelbou.

Tento závod se stal divácky velmi atraktivní také díky lokalitě, kde se akce koná - na pražské Náplavce u Jiráskova mostu. Závod svým systémem head to head zaručuje divákům napínavost závodu až do konce, neboť pořadí se může během chvíle naprosto změnit. Do Prahy každoročně přijíždí světová špička ve vodním slalomu a závodu se účastní také další sportovní hvězdy napříč sportovním spektrem.