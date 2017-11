Aquilo v Praze

Aquilo se nikdy nedali svázat konvencemi, což je v dnešním neustále se měnícím světě popu velký klad. Od svých nahrávek z roku 2013, které pořídili v ložnici urazili velký kus cesty – dnes to jsou globální streamované hvězdy, které vás 16.března rozžehnou ve Futurum Music Baru.

Aquilo počátkem letošního roku vydali své debutové album Silhouettes, kterému se dostalo nadšených ohlasů – a přesto se rozhodli nepodpořit ho svým turné. To, co vypadalo nejdřív podivně, začalo později dávat smysl. Jakmile se album dostalo do podvědomí fanoušků, Tom Higham a Ben Fletcher se přestěhovali do svého jiholondýnského studia, aby odstartovali druhou fázi své kariéry.