Dropkick Murhpys v Praze

Od svých počátků v bostonském klubu The Rathskeller (aka The Rat) poblíž Kenmore Square k více než 80000 divákům na evropských festivalech - Dropkick Murphys strávili posledních dvacet let cestováním po celém světě.

Nejinak tomu je i nyní, kdy oznamují další šňůru, při které 1.února zamíří do Malé sportovní haly v Praze.