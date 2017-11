Energický celtic punk se řítí na Českou republiku! V Praze vystoupí kapela Dropkick Murphys 

S počátky kapely Dropkick Murphys je nerozlučně propojen bostonský klub The Rathskeller. Od doby, kdy zde vystupovali jako noname partička hudebních nadšenců, však již uplynulo dvacet let, během nichž objeli celý svět se svým energickým vystoupení. Svým celtic punkem oslovují fanoušky na klubových scénář i před zraky tisíců návštěvníků těch nejznámějších hudebních festivalů.

Nyní oznámila kapela další koncertní šňůru, během níž navštíví také českou metropoli. Její pražský koncert se uskuteční 1. února 2018 v Malé sportovní hale. S sebou dovezou písně ze svého posledního alba s názvem 11 Short Stories of Pain & Glory, které vyšlo na počátku tohoto roku. “Zůstali jsme věrni tomu, co tahle kapela vždycky představovala. Zároveň zásadně rozšiřujeme náš sound a texty,” říká kytarista, vokalista a hlavní textař kapely Tim Brennan.

“Ve světě to teď vypadá hodně divně, ale vy se tím nesmíte nechat umlátit,” dodává zpěvák a frontman kapely Ken Casey, “jediný způsob, jak přežít, je užít si života a dostat z něj co nejvíc. A o tom je tahle deska. Existují dobré časy, existují špatné časy, existují smutné časy. Během čtyřiceti minut poslechu naší nahrávky tohle všechno zažijete. Do každé naší desky včetně téhle nejnovější jsme dali svá srdce a duše. Jinak to prostě nejde.”

Dropkick Murphys prodali po celém světě již přes čtyři miliony alb. Jsou držiteli zlaté desky za album The Warrior’s Code a dvou platin za hit I’m Shipping Up To Boston. Na svém kontě mají již devět studiových alb. Mezi jejich nejznámější songy patří také Rose Tattoo, Going Out In Style, The Boys Are Back či Johnny I Hardly Knew Ya. Všechny mají na Youtube miliony zhlédnutí.

11.11.2017 | Barbora Bittnerová