A Place To Bury Strangers v Praze

"Je to ten nejintenzivnější strach a pocit - když jdete na koncert a jste vystrašenej jak králík", říká Oliver Ackermann, kytarista a frontman brooklynského tria A Place To Bury Strangers, které se vrátí do Prahy 9.listopadu, kdy odehrají koncert v pražském Futurum Music Baru. Vstupenky za 330 Kč + poplatky jsou k zakoupení na webu Futurum Music Baru, na www.goout.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě v den koncertu za 390 Kč.