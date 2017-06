Hradišťan a Adventní písně

Rok co rok se těšíme na čas Adventu a Vánoc, jehož hlavními symboly jsou naděje a zrození. Každý z nás znovu s nadějí očekává zrození nové chvíle, která přináší smysl lidského bytí, nastoluje jeho pevnost i křehkost, radost i smutek, připomíná jeho konečnost, především však dává sílu lidské touze po životě.

Po celá staletí je tato touha emotivně vyjadřována výrazně v hudbě adventní a vánoční. Zní v písních duchovních církevních i světských, odráží se v lidové tradici, je vyjadřována v hudebních kompozicích nejrůznějších období. I skrze hudbu se lidé ve své mysli připravovali na příchod betlémského světla, symbolu nového života, "hvězdy, z které vyšlo slunce"

Stejně se můžeme připravovat i my, a to bez ohledu na to, čím nás dnešní doba rozptyluje a co nám nabízí. Příběh naděje a zrození totiž ještě nikdo nepřekonal.