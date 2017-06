Climax 19th Anniversary: Roger Sanchez

Newyorský producent Roger Sanchez, americká legenda house music, se po mnoha letech vrátí do Prahy. Vystoupí jako speciální host 19. narozenin nejstarší čeké klubovky Climax 25. listopadu v klubu Roxy.

Americko-kubánský DJ Roger Sanchez je na scéně téměř třicet let, od roku 1990, kdy vydal svůj první singl Luv Dancin. Za tu dobu již čtyřikrát získal ocenění v mezinárodní djské soutěži DJ Awards v kategorii Best House DJ. V roce 2003 dokonce Grammy za remix Hella Good (No Doubt).