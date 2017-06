Piknik na Karláku

Přijďte v pátek 23. a v sobotu 24. června na Karlovo náměstí v Praze a pomozte svojí účastí překonat rekord zatím největšího pikniku pod širým nebem! Co může být romantičtější, než posezení pod košatými stromy uprostřed šťavnaté jarní zeleně.



Jediné, co musíte udělat, je nezapomenout piknikovou deku (i když pár navíc se jich najde). Ostatní už je na organizátorech akce MINT: Prague Fashion MarketU 19, kteří navíc vám nabídnou tvorbu českých designérů i spoustu stánků s delikatesami.



Zabavíte se množstvím workshopů a společensých her a nudit se nebudou ani vaše ratolesti bez ohledu na věk.



Vstup je zdarma a vítáni jsou i čtyřnozí mazlíčci.