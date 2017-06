!!! v Praze

Už mnoho let !!! vládnou taneční scéně a stali se hudebními legendami New York City. Od svých počátků v Sacramentu k Brooklynským houseovým mejdanům až po hostování v Union Pool a vystoupení na festivalech Primavera a FYF - tahle kapela má už na taneční newyorské scéně své pevné místo. A svůj sound neustále zlepšují a rozšiřují. Důkaz podají 7.listopadu ve Futurum Music Baru. Vstupenky za 450 Kč + poplatky od 16.6. 11:00 na www.futurum.musicbar.cz, pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě v den prodeje za 550 Kč.



Jejich nové album Shake The Shudder je směsí jejich tvrdších punkových kořenů a vlivů transatlantické elektronické hudby. Na albu hostují dvě talentované zpěvačky Lea Lea a Meah Pace, které dodávají jejich živým vystoupením pořádný říz. A že držet krok s frontmanem Nicem Offerem není lehké.