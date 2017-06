Výstava Autoshow Praha 2017 se uskuteční od 5. do 8. října na holešovickém Výstavišti. Autoshow Praha proběhne letos již počtvrté a návštěvníkům nabídne prezentaci více než čtyřiceti značek oficiálně zastoupených na českém trhu. Veletrh představí na dvě desítky premiér, bude k dispozici několik desítek testovacích vozů i bohatý doprovodný program.

Zatímco Průmyslový palác bude věnován výhradně osobním automobilům, které představí multidealeři za podpory dovozců, venkovní plocha bude určena na prezentaci užitkových vozů a k testovacím jízdám včetně offroadového parkuru. Svou příležitost dostanou i Křižíkovy pavilóny, ve kterých se představí jednak dodavatelé příslušenství a služeb souvisejících s pořízením a provozem automobilů.

Ceny vstupenek:

Plné vstupné 200 Kč

Rodinné vstupné 400 Kč (2 dospělí + max 3 děti do 15 let)

Zdarma (děti do 10let včetně, ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu).