Bratři v tricku: Funus

Další vstupenky do divadla

Květen je sice lásky čas, Bratři v tricku vás ovšem zvou na FUNUS. A ne ledajaký… Na tomhle místo pohřební nálady budete slzet smíchy! Jak vypadá smuteční obřad v podání akrobatů a žonglérů? Přijďte se podívat na Jatka78 v sobotu 20. května. Čeká tu na vás pohřební koktejl černé grotesky a poetických obrazů namíchaný pomocí cirkusových disciplín. Neváhejte, ať nepřijdete s křížkem po funuse!

„Naše pohřební společnost s posledním ručením vám nabízí široký sortiment služeb: žonglování nebožtíkem, akrobacii s vdovou, danse macabre u tyče či ulehnutí do rakve. Nadstandardní péče zahrnuje rovněž mrtvou hudbu k obřadu, plačícího řečníka, čerstvě prosetou hlínu a černé lakýrky pro zemřelého. Naši pracovníci jsou pečlivě školeni ve svém oboru tak, aby splňovali vysoké nároky kladené do hrobu,“ říká k představení režisérka Veronika Poldauf Riedlbauchová. Autorské představení je posledním hřebíčkem do rakve za úspěšnou Plovárnou, která již za chvíli oslaví 100. reprízu.

FUNUS se vrací na divadelní prkna po více než půlroční pauze z důvodu zranění a dlouhé rekonvalescenci performerky. „S dávkou černého humoru říkáme, že FUNUS bez Smrti hrát nelze a ta nám teď byla dlouhou dobu indisponována. Už je ale v plné síle, a tak se těšíme na první uvedení letošního roku,“ říká Michaela Holbíková, producentka představení.

Bizarní situace, humor i nostalgie. Groteskní příběh o nebožtíkovi, vdově a smrti v kombinaci s perfektně zvládnutými novocirkusovými disciplínami. Tak by se dala popsat nejnovější inscenace Bratrů v tricku s jejich hosty. Nečekejte pohřební náladu ani slzy smutku, právě naopak! Poslední repríza letošní divadelní sezóny tohoto představení vás rozhodně k žalu nepřivede.

Soubor Bratři v tricku, který patří mezi žonglérskou špičku českého divadla, si ke své nové inscenaci FUNUS přizval hosty. Kromě Adama Jarchovského a Václava Jelínka se na pohřební hostině představí také akrobatka Kristina Spirulina a Circo Frico v podání Kláry Hajdinové a Mattia Comisso. Představení vzniklo jako výsledek rezidenčních pobytů na Švestkovém dvoře v jihočeských Malovicích a v Centru pro nový cirkus Cirqueon.

Bratry v tricku v létě čeká 37. ročník Evropského festivalu humoru a satiry Kremnické gagy, Festival cirkusovo-artistický v Olešnici v Polsku, premiéra nejnovějšího představeni na Mezinárodním festivalu nového cirkusu Cirkuff v Trutnově. Zahrají také v Praze – na festivalech Za dveřmi festival a Letní Letná.

Vstupenky na představení jsou v prodeji v síti GoOut. Cena základního vstupného je 250 Kč, snížené vstupné je za 200 Kč. Více informací najdete na www.bratrivtricku.cz