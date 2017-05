Bobby Long + support: Vlasta Horváth + Sam Bradley

Britský zpěvák a písničkář usazený v New Yorku – Bobby Long, který je v Americe velkou hvězdou a v poslední době se mu daří také v Evropě, se vrací do České republiky. Svůj jediný český koncert v rámci turné Renegade odehraje 2. června v Praze.

Bobby Long, který kráčí ve stopách Boba Dylana nebo Leonarda Cohena, vystupoval již dvakrát v Olomouci, tentokrát přjede do hlavního města v rámci evropského turné Renegade. Zpěvák je specifický svým kuřáckým hlasem, při jehož poslechu běhá mráz po zádech, a mnohdy zní jako opravdová americká folková legenda. Ve svých třiceti letech vydal již 3 řadová alba.

Poslední z nich Ode to Thinking vyšlo loni. Největší věhlas po celém světě získal Bobby Long svým autorstvím písně Let Me Sign, která zazněla z úst Roberta Pattinsona v kasovním trháku Twilight sága. Hollywoodská megastar Robert Pattinson je i v soukromém životě zpěvákovým skvělým přítelem. Jako předskokan vystoupí britský zpěvák Sam Bradley a po něm i český zpěvák Vlasta Horváth.

Vlasta Horváth Vlasta Horváth je český zpěvák, který se 12. června 2005 stal vítězem druhého ročníku soutěže Česko hledá SuperStar. Působil spolu s bratrem Emilem v kapele Horváth Band, ale po nějaké době si založil vlastní kapelu Frenzy,...