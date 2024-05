Výstava HELENA – 60 let na scéně v Galerii Tančící dům nabídne ucelený pohled na kariéru ikony české pop music Heleny Vondráčkové.

Fotografie z osobního archivu, ikonické šaty a boty od slavných návrhářů, televizní a filmové kostýmy, šperky, zlaté i diamantové desky od vydavatelů za miliony prodaných nahrávek, ikonická hudební alba na LP, kazetách i CD nosičích, plakáty, trofeje Českého slavíka a dalších ocenění ze soutěží a festivalů, raritní dárky od fanoušků, osobní věci i vzácné vzpomínky a zážitky. Návštěvníky čekají i dva obrazy, které pro Helenu Vondráčkovou namaloval Karel Gott.

To vše ukáže výstava Helena – 60 let na scéně, která potrvá ve dvou patrech Tančícího domu od 29. května 2024 do 23. února 2025.