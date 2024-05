Máří, Šimanský a Niesner – dva pohledy na současnou písničkářskou alternativu na jednom jevišti.

Šimanský & Niesner

Dvojice kytaristů Jakub Šimanský a Tomáš Niesner společně debutovali deskou Tance neznámé, která vyšla na labelu Stoned to Death v roce 2019. Oba hráči sdílejí téměř desetiletou existenci v noise-rockové kapele Unna.

V roce 2016 Šimanský přešel na sólovou dráhu a přišel s nahrávkou Face to Face Against American Primitivism in Eastern Europe Vol. I. Nedlouho potom Šimanský a Niesner zúročili dlouholetou sehranost a začali pracovat na společné desce, po jejímž vydání následovalo poměrně intenzivní koncertování a psaní nových skladeb.

V jejich hudbě je patrná pestrost a ojedinělý přístup k lazení, rytmice, mantrickému repetitivismu, ale také smysl pro poutavé melodie, čímž duo navazuje na tradici amerického primitivismu, český folk nebo vlivy východní hudby.

Máří

O Máří se v loňském roce psalo jako o nadějném objevu české hudební scény. A to hlavně díky debutovému albu Léto znovu přijde, jehož spoluautorem je multiinstrumentalista a skladatel Šimon Keller.

Debutová deska kombinuje zvuky kytar, synthů, elektra a popu s ruchy pražských ulic. Autorské texty jsou výpovědí mladé dívky, která díky autentickému projevu dokáže posluchače vtáhnout do světa dospívání a večerního města.