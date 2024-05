Komedie jednoho herce o krizi středního věku s názvem Oko Tygra. Hraje Marek Němec.

„Pojďme si hned něco ujasnit, jen proto, že jsem za posledních sedm měsíců chodil se šesti ženami a jen proto, že jsem si koupil ojetý Porsche a že jsem začal chodit do posilovny… a trávím čas na Tinderu... to neznamená, že prožívám krizi středního věku!“

Markus Malin se rozvedl, našel si mladou přítelkyni a koupil sportovní auto, začal chodit do solária a boxerského klubu a teď po sedmi měsících může zodpovědně říct, že… euforie vyprchala a on by se rád vrátil ke své ženě Marion a dětem. Ti ovšem mají zásadní podmínku. Okamžitě začne chodit na terapii proti krizi středního věku. Jak směšné!

Autor nechává svého hrdinu bezohledně otevřeně, bezostyšně upřímně, ale především vtipně vyprávět o tom, co žádný chlap nepřizná jenom tak. Nevynechává při tom ani leckteré tabu, jako např. sex v manželství. Je to ironické a pravdivé nastavení zrcadla – mužům i ženám.