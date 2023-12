Úhlavní přátelé - svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství... aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu nejlepších přátel.

Pierre a Marie jedou za svými dlouholetými přáteli Charlesem a Carole, kteří žijí v půvabném venkovském domě. Cesta je dlouhá a Pierre s Marií si krátí čas svou oblíbenou zábavou – pomlouváním. Není těžké uhodnout, kdo je v centru jejich pozornosti a na kom nenechají nit suchou. Bohužel víc než drobným nedostatkem se ukáže nepatrný detail. Pierre nezamkl klávesnici na svém jinak úžasném mobilu a omylem vytočil číslo svých hostitelů. Charles a Carole díky tomu v přímém přenosu poslouchají vše to, co si o nich jejich nejlepší přátelé myslí... Jsou šokovaní a taky naštvaní.

Ačkoli by bylo jednodušší návštěvu zrušit, rozhodnou se, že si se svými „nejlepšími přáteli" trochu pohrají. Bez servítek a ohledů využijí všech pravdivých i nepravdivých informací, které se o sobě dozvěděli, aby Pierrovi a Marii ukázali, že pomlouvat se opravdu nevyplácí! Výsledkem je samozřejmě skvělá zábava.

Komedie, která měla ve Francii premiéru v roce 2003, se nejen v zemi galského kohouta stále úspěšně hraje a herci i diváky je velmi oblíbená. Vždyť jenom v Paříži ji doposud vidělo přes milion diváků.

Délka představení: 110 minut včetně přestávky