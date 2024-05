Na pokec s Petrem Vizinou: Emma Smetana a Jordan Haj

Na pokec s Petrem Vizinou – tentokrát si Petr Vizina bude povídat s Emmou Smetanou a Jordanem Hajem.

Česko, Francie, Izrael. Tři domovy a tři zásadní hudební vlivy na tvorbu Emmy a Jordana. Hudebníků, skladatelů a dvojnásobných rodičů, kteří vystupují sólo i dohromady. Jejich duety By Now, No Fire, Lost and Found zaujaly miliony posluchačů i diváků, za videoklipy byli opakovaně nominováni na Cenu Anděl.

V roce 2022 vydali desku By Now, na které spolupracovali hned s několika producenty, včetně Jiřího Buriana. Téhož roku v září vyprodali svůj první koncert v Paříži. Minulý rok na podzim se ve Foru Karlín uskutečnil jejich zatím největší koncert.

Délka: 90 min

Zdroj fotky: KC Beseda