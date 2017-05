8 tipů, kam vyrazit v Praze na koupaliště

Kombinace léta a Prahy je pro hodně místních jen těžce skousnutelná, a tak s prvními teplými dny balí rychle batohy a řítí se v koloně na chalupu. Pak je tu ale hrstka věrných milovníků hlavního města, která zůstává a zároveň nechce léto strávit za zataženými roletami připojená na facebooku. Nabízí se tak otázka, kam jít v Praze za koupáním.

Osobně za nejkrásnější koupaliště považuji Koupaliště Divoká Šárka, které se nachází v Šáreckém údolí. Patnáctiminutová procházka lesem za doprovodu Šáreckého potoka je příjemná a rozhodně patří k benefitům koupaliště.

Samotné Koupaliště Divoká Šárka má úžasnou prvorepublikovou atmosféru, obklopují ho vysoké skály, takže se můžete během polehávání kochat krásnou přírodou. Dva velké a jeden malý bazén napájí Šárecký potok, a tak je voda opravdu hodně osvěžující! Neotužilcům doporučuji určitě se osmělit. Celodenní vstupné je 100 Kč a otevřeno je od 10 do 18 hodin.

Poblíž Koupaliště Divoká Šárka a na okraji Šáreckého údolí se nachází vodní nádrž Džbán. Koupaliště je v blízkosti silnice, takže je vhodnější i pro rychlé osvěžení. Pokud plavky zapomenete doma, nemusíte se tím trápit - Džbán má totiž i nudistickou část.

A pro ty, kterým se domů chtít nebude vůbec, se v blízkosti nachází kemp, ve kterém je kromě stanového prostoru vyhrazena i část pro karavany. Pláže jsou přístupné od 9 do 21 hodin za vstupné 60 Kč. Na Džbáně se můžete na druhé straně od pláží vykoupat i zdarma, jen zde není prostor příliš upravený.

3. Plavecký stadion Podolí

Tradičním a asi i nejznámějším místem určeným pro milovníky vody je Plavecký stadion Podolí. Podolí je skvěle dostupné z centra města a samotný areál se pyšní dvěma velkými venkovními bazény o rozloze 50 a 30 m, jedním dětským brouzdalištěm a tobogánem. Proto je ideálním místem, kde může strávit den celá rodina.

Připravit se na druhou stranu musíte na hustou osídlenost ručníky, přehlídku plavek i svalů. Vstupné je 160 Kč na celý den po 15. hodině 120 Kč. Provozní doba je každý den 8:00 - 21:45.

Hledáte-li koupání na Praze 3, neuděláte chybu, navštívíte-li nově zrekonstruovaný bazén Pražačka. Venkovní bazén funguje od června do září, opalovat se lze na pevné ploše kolem bazénu nebo na přilehlém travnatém pozemku. Otevírací doba 6:00- 21:45. Vstupné na celý den je 120 Kč, ovšem nabízí i zvýhodněné ranní či večerní plavání. Jinak lze samozřejmě využít i bazén krytý nebo kojenecký pro ty nejmenší.

5. Koupaliště Na Stírce

Bydlíte-li naopak blízko Kobylis, doporučuji Koupaliště Na Stírce, kde se nachází dva bazény, z nichž jeden je určen přímo pro děti. Čas si zde můžete zpříjemnit hrou šipek, fotbálku, stolního tenisu, pétanque a kroketu. Koupaliště Na Stírce má otevřeno od 9 do 20 hodiny a vstup na celý den je 140 Kč.

Přírodní koupaliště Motol má příjemné písčité dno, přestože jde o rybník, kvalita vody je pravidelně kontrolována. Vyhrazenou pláž mají milovníci nudismu ï zde. Vstup je za přívětivých 60Kč a otevřeno je přes týden od 9.30-20.hod.

7. Koupaliště Petynka

Výhodou Koupaliště Petynka na Praze 6 je pro změnu velký bazén s brouzdalištěm, tobogánem a také neobvyklá možnost opalování na střeše. Vstupné se pohybuje kolem 150 Kč v závislosti na době, kdy návštěvník dorazí. Otevřeno je každý den od 7 do 21 hodin. Od 16. 8. do konce srpna se otevírací doba zkrátí osmi hodin večer. V září bude otevřeno od 8 do 18 hodin.

Velké oblibě se těší Hostivařská přehrada, kde si návštěvníci mohou užívat koupání uprostřed krásného lesoparku. I Hostivařská přehrada nabízí nudistickou pláž a možnost mnoha sportovních aktivit. Vstupné je 90 Kč na celý den, v odpovedních a večerních hodinách také nabízí zvýhodněné vstupné. Otevírací doba je každý den od 9 do 20 hodin.