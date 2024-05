Hledáte akci, kde si zajezdíte na skateboardu a ukážete, co ve vás dřímá? Nebo jste jen fanoušci tohoto sportu a chcete přijít fandit? Tak přijďte na 3. ročník akce Skate Games na Výstavišti v Praze.

Připravte se na skejty, battly, tricky, hudbu a chill! Předveďte své skills a zabojujte o nejlepší trick na zemi v soutěži Best FLAT Trick! Celý závod se pojede dle tradičních pravidel The Berrics. Kromě hlavního závodu se můžete těšit i na doprovodné BestTrick contesty a Open Jamy – vše pod taktovkou CzechSkateboarding. A co je na tom nejlepší? Prize pool je 10 000 Kč!



Program:

Trénink: 10:30–11:30 hod.

Registrace: 11:30–12:00 hod. na místě za 100 Kč

Start battlů: 12:30–14:30 hod.

Final battle: 15:00–16:00 hod.

Best flat trick: 16:15–16:30 hod.

BestTrick & Jam: 16:45–17:00 hod.

Vyhlášení: 17:30 hod.



Vstup pro fanoušky je zdarma. Přijďte se bavit a užít si skvělou atmosféru!



O Skateplaze na Výstavišti: Na místě najdete hlazenou monolitickou betonovou plochu o rozloze 1400 m2, která je určená primárně pro skate a další kolečkové sporty, a zároveň slouží jako hřiště pro streetball a inline hokej. Prvky na ploše jsou tvořeny za pomoci betonu a ocelového plechu. Mimo plochu je ve stínu stromů umístěna i ocelová minirampa.