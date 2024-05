Point of Few je nové české instrumentální kvarteto organicky propojující světy moderního jazzu, populární a elektronické hudby. Kapela má mimořádně svěží a originální zvuk, jejich hudba je barevná, dobrodružná a proměnlivá jako současná doba. Kapela vznikla v roce 2019 a následné období silně ovlivněné pandemií využila k experimentování a hledání vlastní cesty. Po vydání video-EP Live Sessions a 2. místě v soutěži JazzFruit 2020 vydala v loňském roce vyzrálý a vyprofilovaný debut s názvem Open to Closeness. Na album si pozvala hosta té nejvyšší kvality, newyorského klávesistu, producenta a zvukového mága Jasona Lindnera, kterého můžete slyšet na posledním, ikonickém albu Davida Bowieho Blackstar, nebo třeba v kapelách Donny McCaslina a Marka Guiliany. Album vyšlo na CD i LP, objevilo se v přednominaci na Ceny Anděl 2023 v kategorii Jazz, aktuálně je nominováno na Moravskoslezskou kulturní cenu Jantar v kategorii Populární hudba a získalo pozitivní recenze v 8 evropských zemích, Británii i USA.

K albu byly také natočeny dva neotřelé videoklipy. Inspiraci kapela čerpá eklekticky napříč současným jazzem i populární hudbou a tyto světy přirozeně propojuje v jeden. Důležitým vlivem je současná newyorská jazzová scéna a hudebníci jako James Francies, Robert Glasper nebo Jeremy Dutton, ale občas se z jejich tvorby ozvou i ohlasy ranějších jazzových idolů, jako jsou Pat Metheny nebo Bill Frisell. Přesto, že jejich skladby mají často neprvoplánové formy nebo používají lichá metra, stále vyznívají jako písně se samostatnými světy, vyprávějící příběhy.