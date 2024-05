The Cinelli Brothers (UK)

The Cinelli Brothers představují novou generaci hudebníků, vášnivě sdílejících lásku k blues, soulu, R&B a autentickému hraní, díky němuž se blues stalo základním kamenem světové hudební historie.

Projekt zrozený ze společné vášně pro americké elektrické blues z Chicaga a Texasu 60. a 70. let. Bratři Cinelliové, Marco (kytarista a zpěvák) a Alessandro (bubeník), se rozhodli vytvořit energickou kapelu představující originální repertoár ve stylu legendárních labelů Chess Records a Motown. Bluesový svazek bratrů brzy posílil baskytarista Enzo Strano a Tom Julian-Jones na harmoniku a kytaru, a tak vznikli The Cinelli Brothers.

Jejich debutové album Babe Please Set Your Alarm vyšlo v roce 2018. Album vystoupalo postupně na druhou pozici v žebříčku IBBA (Independent Blues Broadcasters Association). Kapela byla představena rozsáhlými profily v Blues in Britain, Blues Matters, Classic Rock a dalších časopisech. Deska obsahuje devět originálních skladeb a tři covery: Chain of Fools (Aretha Franklin), Back Door Man, který zůstává věrný stylu Willieho Dixona a Princeův Kiss. V letech 2020 a 2021 byla kapela opakovaně nominována v rámci UK Blues Awards jako Blues Band of the Year (britský bluesový soubor roku).

Kdo má rád syrové kytarové rify, emotivní bluesové vyjádření a skvěle dusající rytmiku, ten by měl navštívit koncert britské bluesové kapely The Cinelli Brothers.