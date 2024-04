Die Schatten w/ The Bottom v Basementu

Vítejte v neobyčejném hudebním světě, kde si ruce podává zodpovědnost s rebelstvím a životní realita s litry piva. Na jedné straně je Die Schatten, hudební art rockový projekt, který ve svých písních odkazuje na témata jako environmentální krize, válka, rodičovství nebo nemoci. Na druhé straně stojí The Bottom, kteří si sice dělají ze všeho prdel, ale zároveň se vážně zabývají hudbou a tím, co současnou dospívající mládež skutečně tíží. Přijďte se v sobotu 20. dubna do klubu Beats from Basement nechat unést světem kontrastů, kde se míchá melancholie s euforií a vážnost s humorem. Nezapomenutelný zážitek za postradatelných 100 Kč! Od hlubokých úvah po vzrušující pobavení. Jedinečná hudební smršti, kde se setkávají generace a kde hudba oslovuje srdce i mysl!

DIE SCHATTEN Pražská indie art rocková kapela spolu hraje od roku 2016 a má na kontě už dvě alba nabitý emocema, lámanýma groovama na pomezí funku a breakbeatu a zvukem bezpražcové basy. Tohle v kombinaci s unikátním hlasovým projevem a německo anglickými texty zpěvačky a hlasové performerky Annabelle Plum, vás vtáhne do vnitřních světů zralé kapely reflektující zkušenosti rodičovství, feminismu, environmentálních témat, války, uprchlictví, ale taky lásky, nemocí a zklamání.