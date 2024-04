Las Migas (ESP)

Čtyři krásné hlasy, vášnivý zvuk houslí, pevný rytmus kytary a pestrá směsice flamenka, dalších středomořských stylů a latinskoamerické hudby, to vše vytváří kvartet Las Migas. Čtyři ženy pocházejí ze čtyř různých měst, která pokrývají nejen geografii Španělska, ale také jeho kulturní rozmanitost. Všechny přišly do skupiny s jednou společnou vášní: flamenkem. Je to slyšet v rytmech kytaristek, třepetavých houslových linkách i syrovosti vokálů. Carolina La Chispa je také nadaná tanečnice.

Barcelonský kvartet již od počátku své existence plnil velká divadla a hrával na důležitých světových festivalech. Jejich album Vente Conmigo bylo nominováno na latinskoamerické Grammy 2017 jako nejlepší flamenkové album a od roku 2018 koncertují s novým programem Érase una vez Las Migas. Koncerty Las Migas vynikají oduševnělou interpretací středomořské hudby, smyslnou taneční choreografií a nádherným souzvukem přirozených vokálních talentů.