Klavírní recitál: Balady a romance

James Lisney (Velká Británie) – klavír

Balady a romance

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

V Sukově síni pražského Rudolfina dne 15. listopadu 2024 od 19:30 James Lisney uvede na zdejším špičkovém koncertním křídle Faziolli zajímavě koncipovaný recitál. Můžeme se proto znovu těšit na vrcholně intimní zážitek ze splynutí interpreta s nástrojem, hudbou i tichem.

Program:

• Nocturne in e, Op. posthumous

• Lento con gran espressione, Op. posthumous

• Fantaisie impromptu, Op. 66

• Ballade in g, Op. 23

• Nocturne in D flat, Op. 27/2

• Impromptu in A flat, Op. 29

• Impromptu in F sharp, Op. 26

• Ballade in a, opus 38

**** přestávka ****

• Ballade in A flat, Op. 47

• Nocturne in f sharp, Op. 48/2

• Impromptu in G flat, Op. 51

• Ballade in f, Op. 52

• Nocturnes, Op. 62

Délka koncertu 120 minut s přestávkou

Více informací o britském klavírním mistrovi na www.jameslisney.com