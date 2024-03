Velikonoční otevřená paintballová hra

Velikonoční hra je pro všechny, kteří si chtějí zahrát paintball, a ještě si to celé trošku okořenit Velikonoční tématikou. Každý, kdo dorazí ve velikonočním kostýmu má vstupné zdarma! Takže kdo přemýšlí že by si paintball jen vyzkoušel, je to ta nejlepší volba, stačí si vzít kostým s tématikou Velikonoc a zaplatíte pouze za kuličky, vybavení (značkovač, termální maska, maskáčový overal a rukavice) Vám na místě zapůjčíme zdarma!

Samozřejmě můžete očekávat herní scénáře s Velikonoční tématikou, které povedou naši zkušení instruktoři.

Harmonogram:

9:00 - otevření areálu

9:45 - brífing

10:00 – 13:00 - hra



Na hru je nutná rezervace! Rezervace, ceník, více informací a další paintballové akce - www.paitballgame.cz

*Tato hra je určená především starším hráčům. Pro děti v teno samý den, po skončení této hry (13:00) pořádáme Junior Velikonoční paintball kde, se hraje i se slabšími značkovači – proto je vhodnější pro děti. Tato dětská hra začíná od 14:00 na stejném hřišti.