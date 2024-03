Buckshot v Praze

90’s rap. Golden era. Gold chain. Mýtický čas legendárních releasů a kultovních postav. New York, lůno rapu, je jak tikající bomba. Visí to ve vzduchu. Třese to zemí. Street buzz je všudypřítomnej. Streetcredit nevyhnutelnej. Zrodil se Buckshot. Nepřichází. Nezvoní. Neklepe. Vykopává dveře svejma Timberlandama.

Jakoby ti to všechno najednou bouchlo do ksichtu. Po ostruhách ulice a metálech za zásluhy v rapu je tu jedinečná, dost možná poslední, šance to zažít. Po deseti dlouhých letech od minulého tour Black Moon máte zase jednou příležitost napojit se rovnou na zdroj. Dát si doušek samotné esence. Jít přímo na dřeň. Tohle nechcete missnout!