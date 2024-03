Prague Open Air 2024 - Bratři Ebenové & Jiří Schmitzer

Kde jinde by měli Bratři Ebenové vystoupit než na Občanské plovárně! Kapela, kterou tvoří sourozenecké trio Marek, Kryštof a David Ebenovi a další přední čeští hudebníci, vydala své první album před 40 lety. Tehdy jen coby bratrská trojice zaexperimentovali Ebenové s klasikou, folkem, jazzem, ale i rockem a vytvořili netradiční a nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. V loňském roce navíc vydali novou desku s názvem „Co my víme“. O to zajímavější tak jejich letní koncert bude.

Jejich vystoupení pod širým nebem doprovodí svým folkrockem neméně talentovaný a neméně legendární Jiří Schmitzer. Nenechte si ujít!

Doors: 18:00 Start: 19:45

Bratři Ebenové BRATŘI EBENOVÉ – nejoriginálnější skupina v historii české populární hudby. Tři bratři Kryštof, Marek a David spolu již sedmnáct let soustavněji nekoncertovali. První řádné album Malé písně do tmy vydali v roce 1984 a...